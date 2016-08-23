Вашингтон, 23 августа, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Уже в сентябре члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, могут прийти к соглашению по поводу заморозки объемов добычи нефти, однако эта мера не произведет ожидаемого эффекта. Так считают эксперты американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc., пишет Bloomberg.

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По мнению аналитиков, более актуальным является возобновление отношений между сторонами, находящимися в конфликте в части производства нефти. Например, Иран и Саудовская Аравия конкурируют на геополитической сцене и стремятся сохранить и увеличить свою долю на нефтяном рынке. Учитывая эти обстоятельства, вероятность того, что эти страны пойдут на «заморозку», слишком мала. Поэтому налаживание отношений эффективнее способствовало бы восстановлению баланса нефти, чем соглашения о заморозки стран ОПЕК и не ОПЕК. Тем более, что Организация стран-экспортеров нефти сохранит добычу углеводородов на рекордно высоком уровне, считают эксперты.

«Заморозка» добычи также, скорее всего, провалится, если не поддержит нефтяные котировки в дальнейшем», — заявили в Goldman Sachs, отметив также, что выгоду от соглашения могут получить именно страны, не входящие в картель, потому что эти экспортеры могут нарастить объемы поставок.

Речь идет о неофициальной встрече на Международном энергетическом форуме в Алжире, которая должна будет состояться в сентябре. Также, как ранее передавало ИА REGNUM, министр энергетики Александр Новак сообщал, что в октябре в Вене пройдет встреча представителей России и Организации стран-экспортеров нефти.

Что касается цен на нефть, то, по прогнозу экспертов, как минимум до лета 2017 года они сохранятся на уровне 45−50 долларов за баррель. О стабильном росте цен говорить не приходится хотя бы потому, что по поводу устойчивых поставок нефти из Ирака, Ливии и Нигерии пока говорить не приходится.

Ранее ИА REGNUM писало, что основная цель заседания Россия — ОПЕК в октябре заключается в том, что заморозка объемов добычи, с одной стороны, не приведет к снижению дохода стран-экспортеров нефти. С другой стороны, она может поднять саму стоимость нефти, что приведет к увеличению доходов, объяснил ведущий аналитик Фонда национально энергобезопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Предстоящая встреча по поводу заморозки объемов производства нефти на определенном уровне нужна, по сути, не для подписания соглашения, а для эффекта от самой подготовки к встрече. Когда готовили первую встречу в Дохе, цена нефти поднялась: с $28 за баррель практически до $50. Поэтому сейчас, по мнению эксперта, участники встречи, вероятно, ожидают, что сработает тот же трюк.

«Поэтому то, чтобы реально подписать соглашение, контролировать его выполнение в странах, никто и не думает. А вот о том, чтобы встретиться, и это подтолкнет цены на нефть вверх, я думаю, вот так считают», — сказал Юшков.