Москва, 23 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что его страна развалила Советский Союз, является ошибочным. Об этом сообщил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью НСН.

Veni Михаил Горбачёв

«Главная ответственность за развал (лежит) на команде Ельцина», — говорит политик.

При этом Горбачев добавил, что Кравчук мог сделать подобное заявление в силу своего пожилого возраста.

«Ну, не знаю, может, по возрасту Леонид Макарович на такое сподобился, — говорит экс-глава СССР. — Я сам, порой, чувствую, как возраст влияет на образ мысли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его страна может гордиться тем, что развалила СССР.

«Украина может гордиться тем, что она есть и была, и стала в 1991 году страной, которая развалила Советский Союз — последнюю империю, наиболее страшную», — сказал экс-глава страны.

Читайте также: Кравчук гордится тем, что развалил СССР