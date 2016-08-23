Мосул, Ирак, 23 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум.



Mohammad.P.Mohammad Беженцы

Сотни и тысячи жителей Мосула и прилегающих к городу населенных пунктов могут оказаться вынужденными покинуть свои дома в результате операции вооруженных сил Ирака по освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), заявили 23 августа в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает Reuters.

«В Мосуле, как мы считаем, ситуация с перемещенными лицами может значительно осложниться», — заявил пресс-секретарь ведомства Адриан Эдвардс в ходе брифинга.

По его словам, агентству ООН необходимо больше территорий под лагеря для беженцев.

«Гуманитарные последствия от наступления военных, как ожидается, будут масштабными, может быть затронуто до 1,2 млн человек», — добавил он.