Москва, 23 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В 2016 году требуют капитального ремонта 7890 школьных зданий. Более 9 тысяч зданий школ имеют высочайший уровень износа от 50%, более 10 тысяч зданий — износ более 70%. Об этом сегодня, 23 августа, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ходе селекторного совещания, посвященного готовности к новому учебному году.

Владимир Егорович Маковский. В сельской школе. 1883

Министр назвала регионы, в которых ситуация остается наиболее острой, — это республики Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Саха (Якутия), Красноярский край.

Читайте также: Минобрнауки за три дня подготовит план по устранению недостатков в школах

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьера правительства Ольги Голодец, на сегодняшний день 90% школ юридически готовы к началу учебного года. К 1 сентября все школы должны быть проверены на антитеррористическую безопасность.

Читайте также: В России к началу учебного года готовы 90% школ — Голодец