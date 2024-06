Лондон, 4 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Солист британской группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым утром 4 марта в своём доме в городе Данмоу в графстве Эссекс в Великобритании.

По предварительным данным, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти музыканта.

«Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной, всю информацию передадут коронеру», — заявил представитель правоохранительных органов.

При этом на официальной странице группы в Instagram сообщается, что артист совершил самоубийство. Флинту было 49 лет.

Кит Флинт родился в Лондоне в 1969 году. В 1990-е пришёл в электронную группу The Prodigy в качестве танцора, а в 1996 году стал её вокалистом, записав сингл «Firestarter». В видео, которое сопровождало сингл, Флинт был представлен в своём новом образе, который стал фирменной маркой The Prodigy.

А в следующем альбоме «The Fat of the Land» Флинт исполнил уже несколько песен. Успех альбома, который стал наиболее успешным сборником коллектива, сделал Флинта фактически лицом The Prodigy.

Флинт также экспериментировал с несколькими соло‑ и сайд-проектами, включая такую группу, как «Flint», однако с этой группой музыкант смог выпустить только один коммерческий сингл.

Добавим, что летом 2019 года группа планировала выступить в Москве.