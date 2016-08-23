Сеул, 23 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум.



Kallgan Северокорейский солдат в Пханмунджоме

Военная комиссия ООН по перемирию, которую возглавляют США, обвинила Северную Корею в установке противопехотных мин в демилитаризованной зоне, которая отделяет КНДР от Южной Кореи, сообщает Associated Press.

По данным комиссии, военные КНДР проводят минирование территорий поблизости от деревни Пханмунджом, в которой в 1953 году был подписан договор по прекращении огня между Пхеньяном и Сеулом.

Военная комиссия ООН по перемирию распространила 23 августа заявление, в котором «резко осуждает» любые действия КНДР, которые могут поставить под удар безопасность сотрудников комиссии на территории демилитаризованной зоны. В комиссии отметили, что не выдвигают предположений относительно причин минирования территории.

По сообщению южнокорейского агентства «Ренхап», вооруженные силы КНДР ведут минирование с целью предотвратить дезертирство своих военнослужащих в Южную Корею.