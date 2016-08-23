Москва, 23 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Крупный пожар на складе с лакокрасоными изделиями в Троицком округе Москвы ликвидирован. В результате пожара обрушилась металлическая конструкция здания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранение Москвы, за медицинской помощью обратились два человека. Пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр клинической больницы.

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«Состояние пострадавших на данный момент оценивается как тяжелое, у них диагностированы обширные ожоги. Выполняется полный курс лечения и диагностических мероприятий», — уточнили в департамента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 22 августа 2016 года произошло возгорание на складе с лакокрасочными изделиями по адресу: поселок Шишкин лес, дом 23. Пожару, площадь которого составила около одной тысячи квадратных метров, был присвоен второй ранг сложности. Как сообщила пресс служба столичного управления МЧС, в тушении пожара участвовали три вертолета. На месте организована лаборатория, которая проводит замеры воздуха.