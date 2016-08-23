Вашингтон, 23 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Необычный круглый объект на поверхности Марса, опубликованный НАСА, может служить доказательством посадки на красную планету инопланетных летательных аппаратов, сообщает 23 августа издание Planet Today.

GooKingSword Марс

На фотографии отчетливо видно идеально круглое углубление, которое может являться следом от летающей тарелки. Рядом на снимке виден марсианский кратер, форма которого заметно отличается от углубления, диаметр объекта достигает 1,5 км.

По данным издания, космическое агентство США открыто не признает существование НЛО, однако регулярно публикует фотоснимки, подтверждающие посещение Солнечной системы внеземными цивилизациями.