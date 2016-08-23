Ереван, 23 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Военнослужащий российской военной базы в Гюмри Валерий Пермяков, обвинявшийся в убийстве семьи из 7 человек, приговорен судом общей юрисдикции Ширакской области Армении к пожизненному заключению.

Photolure Валерий Пермяков

«Суд признал Пермякова виновным по всем пунктам обвинения: пп. 1, 5, 8 (убийство семьи из 7 человек), пп. 3,4 второй части ст.175 (разбойное нападение), 1-й части ст.34−329 (попытка незаконного пересечения границы) УК Армении», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января 2015 г. в Гюмри были убиты 7 человек — члены одной семьи. По подозрению в совершении данного преступления был задержан российский военнослужащий Валерий Пермяков, который признал свою вину.

В августе 2015 года российский гарнизонный военный суд уже признал Пермякова виновным в дезертирстве с оружием, приговорив его к 10 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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