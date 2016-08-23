Тверь, 23 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Межрегиональная выставка состоится на Ярмарочной площади в поселке Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области 27 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Борис Кустодиев. Ярмарка, 1906 год (фрагмент)

На выставке будет представлена продукция от производителей Вышневолоцкого, Бологовского, Жарковского, Калининского, Калязинского, Конаковского, Торжокского районов, городов Вышний Волочек и Осташков, а также Курской и Воронежской областей.

Посетители смогут приобрести мясные и молочные продукты, сезонные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, мед. На выставке также будут представлены саженцы плодовых деревьев, земляники, цветов, товары для школы, текстиль, изделия народных промыслов.

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя считает важным развитие ярмарочной торговли, особенно малоформатных и мобильных точек. В Тверской области такой формат торговой деятельности широко востребован. Это подтверждает успешное проведение ярмарок выходного дня, которые пользуются большой популярностью у жителей региона.