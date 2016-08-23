Москва, 23 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Замглавы правительства РФ Ольга Голодец поручила главе Минобрнауки Ольге Васильевой в течение недели подготовить план по устранению всех недостатков в школах. График должен состоять из двух частей — проблемы, решаемые до 1 сентября и после, а также включать мероприятия по устранению недочетов по аварийным школам, отоплению и так далее.

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«Я прошу эти вопросы разделить на две части. То, что устраняется до начала учебного года, и сделать подробный план устранения всех недочетов… И те, которые будут устраняться в средней и долгосрочной перспективе, и четкий график преодоления вот всех тех недочетов — и по аварийным школам, и по Интернету, и по отоплению и так далее», — сказала Голодец на всероссийском селекторном совещании по готовности к новому учебному году.

План должен быть готов в течение трех дней. При этом вице-премьер попросила увязать график с планом строительства новых школ, чтобы не ремонтировать неподдающиеся ремонту учебные заведения.