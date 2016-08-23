Пекин, 23 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Ряд китайских отраслей, включая сферу добычи нефти и газа, должен стать более открытым для частных финансовых вливаний. Об этом сегодня, 23 августа, заявил замглавы Госкомитета по делам развития и реформ КНР Ху Цзуцай в ходе брифинга.

John Hill Добыча нефти в Китае

Власти должны меньшей заниматься рассмотрением и утверждением различных проектов, а операционные издержки должны быть снижены, такие изменения в рамках 13 пятилетки (2016−2020 годы) необходимо произвести, считает Цзуцай. Более того, правительство должно строить рыночную конъюнктуру, основываясь на частных вложениях. Для этого, по мнению замглавы, необходима максимальная открытость рынка.

«Особенно стоит продолжить предоставлять больше открытости в таких сферах, как (создание) частных аэродромов, ведение дел в сфере базовых телекоммуникаций, разведки и разработки нефти и газа, необходимо ликвидировать рыночные барьеры в сфере базовой инфраструктуры и коммунального хозяйства», — объяснил замглавы Госкомитета по делам развития и реформ Китая, добавив, что в рамках пятилетки запланирована реализация 165 основных проектов, которые должны быть выполнены на благо народа.

В настоящее время Китай стремится поддержать экономический рост страны. Так, ранее Государственный совет КНР обнародовал подробный план по уменьшению издержек предприятий реального сектора экономики в ближайшее время. Кроме прочено, план направлен на облегчение налогообложения компаний и контроль над расходами на рабочую силу. А главное — в рамках плана должны быть сокращены операционные издержки предприятий, энергетических нужд, логистику, стимулирование новой модели развития компаний и повышение эффективности движения финансов.

Сегодня Китайская Народная Республика является одной из крупнейших экономик мира. Она находится на первом месте по использованию энергетических ресурсов и на втором по объемам импортируемой нефти (на первом — США). Также китайские компании активно пытаются получить доступ к сырьевым проектам по всему миру. Это происходит как через долгосрочные концессии, покупку акций местных компаний или кредиты под гарантии поставок сырья. Так, 22 августа сообщалось, что китайские компании SINOPEC и CNPC будут продолжать сотрудничество с Ираном в рамках разработки вторых фаз нефтяных проектов месторождений «Северный Азедаган» и «Ядаваран». Как заявил заместитель управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) по вопросам развития и техники Голям-Реза Манучехри, в ближайшие недели китайская делегация поедет в Тегеран на переговоры по коммерческим, экономическим и техническим аспектом разработки месторождений.

Отметим, что до экономических реформ в Китае преобладал коллективный труд, а собственность находилась под контролем государства. Однако в 80−90-х годах началась постепенна либерализация экономики. Это значит, что на территории страны стал появляться иностранные инвесторы, они начали участвовать в совместных предприятиях. С этой целью разработали специальное законодательство, которое позволило перенимать новые технологии и системы управления. Если в 1978 году было зарегистрировано всего 140 тыс. частных предприятий, работающих на территории Китая, то уже в 1999 году их число достигло 31,6 млн. По данным за 2013 год, количество иностранных компаний в КНР увеличилось до 40,6 млн.

Что касается энергетической структуры Китая, то она включает в себя атомную отрасль, гидроэлектростанции, возобновляемые источники энергии, уголь, газ и нефть. Самую большую долю занимает черное золото — 67,1%. На долю угля приходится 18,2%, на ГЭС — 7,2%, газ — 5,1%, ВИЭ — 1,5%, АЭС — 0,9%.