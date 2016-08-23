Москва, 23 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо, получивший в 2016 году премию «Оскар» за художественный фильм «Выживший», будет озвучивать англоязычную версию документальной ленты об озере Байкал. Съёмки картины компания «Люксор» начнёт 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «Люксора», передаёт Life.

Kirsten Buerger Байкал

Отмечается, что уже подписан соответствующий контракт. Размер гонорара актёра в компании не разгласили.

«Фильм выйдет на экраны не раньше 2018 года, возможно, в конце 2017-го. Не исключено, что в нём будет и параллельная игровая история — у нас работают отличные сценаристы и бюджет большой», — пояснили в компании.