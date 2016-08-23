Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Согласно прогнозу, номинальная оплата труда в Санкт-Петербурге будет расти на 10% каждый год. При этом с 2017 по 2019 годы уровень реальных денежных доходов населения повысится лишь на 2,5%. О такой оценке комитета по экономической политике и стратегическому планированию сообщила глава ведомства Елена Ульянова на заседании городского правительства 23 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Смольный

Ульянова подчеркнула, что выполнение «майских указов» (2012 года) президента РФ поможет сократить уровень бедности в северной столице с 8,1% до 7,7% к 2019 году, что традиционно ниже общероссийского уровня.

Как сообщалось, по данным Петростата среднемесячная зарплата в январе-июне 2016 года составила в Санкт-Петербурге 46 836 руб. (109,5% к аналогичному периоду прошлого года).

По словам Елены Ульяновой, годовой индекс потребительских цен в Петербурге составит 108,8% к концу декабря 2016 года. Напомним, потребительские цены в Петербурге за первые семь месяцев года выросли на 4,1%, на столько же возросли тарифы на платные услуги населению.

Согласно оценке комитета, темп роста валового регионального продукта (ВРП) к концу декабря составит 101,1%, что вернет Петербург к показателю 2014 года. В целом, комитет прогнозирует ежегодный рост ВРП в среднем на 2%. Индекс промышленного производства (ИПП), по словам Ульяновой, к концу года должен составить 101,5%. Наибольший рост прогнозируется в пищевой, целлюлозно-бумажной отраслях и сфере производства электрооборудования.

Смольный ожидает, что объем инвестиций в основной капитал города составит 563 млрд рублей к концу 2016 года. В 2017 году эта цифра должна составить около 610 млрд рублей, в 2018 году — 662 млрд рублей.

Прогноз по вводу жилых домов в 2017 году составляет 3 млн кв. метров, в 2018 году — 3,2 млн кв. метров, в 2019 году — 3,4 млн кв. метров.

«Ожидаем, что уровень безработицы вернется к минимальному показателю в 1,4% к 2019 году», — добавила Елена Ульянова.

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Напомним, в настоящее время в Петербурге продолжают падать объемы выпуска легковых машин. Сокращение на 14% зафиксировано с января по июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя на 23% вырос выпуск запчастей. Из-за этих негативных тенденций общий показатель ИПП в сфере выпуска транспортных средств и оборудования составил 84% в первом полугодии. Почти на 20% упало производство текстиля, что связано с сокращением изготовления верхней одежды.

Однако в среднем, по данным Петростата, ИПП вырос на 3% с января по июль, самый серьезный скачок наблюдается в производстве продуктов, напитков и табака, показатель составил 122,1%. В пищевой отрасли на 44,4% увеличились объемы производства мясных полуфабрикатов, на 13,6% — кондитерских изделий, на 8,2% — безалкогольных напитков. В машиностроительном комплексе рост объясняется, в основном, выпуском телевизионной и радиоаппаратуры. Кроме того, в 2,4 раза увеличились объемы выпуска косметических изделий, рост производства основной фармацевтической продукции составил более 25%.