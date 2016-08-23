* запрещённая в России организация

Абуджа, 23 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. ВВС Нигерии заявили об уничтожении нескольких высокопоставленных боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также смертельном ранении лидера исламистов в ходе авианалета на северо-востоке удерживаемой исламистами территории, сообщает Reuters.

Dodmedia.osd.mil Авиационный удар

В командовании ВВС отметили, что удар был нанесен 19 августа. Его целью стали позиции радикалов в лесу Самбиса, штат Борно.

«Их лидер, так называемый «Абубакар Шекау», как считается, получил смертельное ранение плеч», — указано в заявлении полковника Сани Кукашека Усмана.

Это уже не первый раз, когда военные сообщают о ликвидации лидера радикалов, после чего в сети появлялись видеозаписи с участием человека, называющего себя лидером «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На данный момент от группировки не поступало официального заявления.