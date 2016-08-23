Астана, 23 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Казахстане 56,8% выпускников школ и абитуриентов, явившихся на повторное тестирование, не смогли пройти пороговый уровень, сообщает Министерство образования и науки. Новый экзамен проводили для тех, кто не смог сдать ЕНТ (единое национальное тестирование — аналог российского ЕГЭ) и КТА (комплексное тестирование абитуриентов).

Решетников Фёдор Павлович. Опять двойка. 1952

«В тестировании принял участие 41 801 абитуриент (из 45 025 подавших заявления), в том числе с казахским языком обучения — 27 306, с русским языком обучения — 14 495. По результатам тестирования пороговый уровень не преодолело 23 778 человек (56,884%)», — говорится в сообщении МОН.

В ведомстве уточнили, что повторное комплексное тестирование проходило во всех регионах страны с 19 по 21 августа 2016 года в специальных пунктах, расположенных в 37 базовых вузах.

В тестировании участвовали те, кто не сдавал ЕНТ вообще, и те, кто не смог его сдать ранее, абитуриенты, не набравшие проходной балл на КТА, а также те, кто не сдавал КТА, лица с аннулированными результатами по итогам участия в ЕНТ или КТА.

«Абитуриенты, не преодолевшие пороговый уровень по результатам повторного комплексного тестирования, могут быть зачислены в вуз на платной основе по очной форме обучения до завершения первого академического периода. Для данных лиц по завершению первого академического периода проводится повторное тестирование. В случае не преодоления порогового балла по итогам данного тестирования подлежат отчислению из вуза», — поясняет Минобразования.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что, по информации Минобразования, повторная сдача ЕНТ будет стоить 2242 тенге (424 рубля). Столько же стоит сдача и пересдача КТА. Итого получается, что пересдача принесла бюджету 93 717 842 тенге (порядка 17,7 млн рублей).