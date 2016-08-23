Долги по зарплате перед шахтёрами на Дону – проблема не только региональная
Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Рассчитаться с шахтёрами компании-банкрота «Кингкоул» за счет средств резервного фонда Ростовской области не получится, поэтому поиски путей решения наболевшей проблемы продолжаются. Как отметил донской губернатор Василий Голубев, долги по зарплате перед горняками — «это проблема не только региональная», передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.
«Среди «точек напряжения», требующих внимания правительства Ростовской области, выделяется «Кингкоул». Эта тема требует решения. Мною неоднократно, в том числе и на федеральном уровне, ставился вопрос о том, что эта проблема не только региональная. Учитывая, что хозяин, а точнее, фирма, находится в Москве, это 100% — ответственность бизнеса», — сказал донской глава.
Напомним, что генеральный директор группы компаний ООО «Кингкоул», задолжавшей горнякам десятки миллионов рублей, был арестован на прошлой неделе. Эта мера пресечения избрана в связи с тем, что подследственный хотел скрыться от правосудия. В отношении Владимира Пожидаева возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Он обвиняется в «Полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности» (ч. 2 ст. 145.1), а также в «Злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201).
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Что касается выплаты долгов по зарплате, то сиюминутно решить этот вопрос не удастся. «Я бы с удовольствием сделал это даже из фонда непредвиденных расходов (областного бюджета), но это не получается по одной простой причине — как только я выплачиваю из резервного фонда, у меня сразу отзывают все кредиты, почти 7 млрд рублей, предоставленные области. Это условие минфина — ни копейки на другие цели. На это я пойти не могу. Мы ищем решения», — подчеркнул губернатор.
Отметим, что в апреле этого года на совещании по проблемным вопросам угольной промышленности, которое прошло в Новокузнецке под председательством российского премьера Дмитрия Медведева, донской губернатор обращал внимание на то, что процедуры банкротства вводятся на четырёх шахтах компании-банкрота «Кингкоул». По предварительным оценкам, затраты на их ликвидацию составят около 2 млрд рублей. Но средств на эти цели также нет.
Предложение по решению этого вопроса заключалось в выделении межбюджетных трансфертов федерального бюджета региону для финансирования расходных обязательств по ликвидации шахт-банкротов, или внесение изменений в Программу реструктуризации угольной промышленности.
Василий Голубев предложил также применить к недобросовестному собственнику более жёсткие меры. «У региональной власти недостаточно рычагов влияния на собственника, чтобы заставить его нормализовать ситуацию в компании», — отмечал ранее губернатор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахтёры ГК «Кингкоул» в Ростовской области пошли на крайние меры — горняки объявили голодовку, требуя выплаты долгов по заработной плате, а также выдачи положенного пайкового угля. В акции протеста принимают участие бывшие сотрудники компании-банкрота из Гуково и Зверево. Задолженность по заработной плате за период с мая 2015 года превышает 300 млн рублей.
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