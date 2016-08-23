Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Рассчитаться с шахтёрами компании-банкрота «Кингкоул» за счет средств резервного фонда Ростовской области не получится, поэтому поиски путей решения наболевшей проблемы продолжаются. Как отметил донской губернатор Василий Голубев, долги по зарплате перед горняками — «это проблема не только региональная», передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

«Среди «точек напряжения», требующих внимания правительства Ростовской области, выделяется «Кингкоул». Эта тема требует решения. Мною неоднократно, в том числе и на федеральном уровне, ставился вопрос о том, что эта проблема не только региональная. Учитывая, что хозяин, а точнее, фирма, находится в Москве, это 100% — ответственность бизнеса», — сказал донской глава.

Напомним, что генеральный директор группы компаний ООО «Кингкоул», задолжавшей горнякам десятки миллионов рублей, был арестован на прошлой неделе. Эта мера пресечения избрана в связи с тем, что подследственный хотел скрыться от правосудия. В отношении Владимира Пожидаева возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Он обвиняется в «Полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности» (ч. 2 ст. 145.1), а также в «Злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201).

Подробнее: В Ростовской области гендиректор угольной компании «КингКоул» арестован

Что касается выплаты долгов по зарплате, то сиюминутно решить этот вопрос не удастся. «Я бы с удовольствием сделал это даже из фонда непредвиденных расходов (областного бюджета), но это не получается по одной простой причине — как только я выплачиваю из резервного фонда, у меня сразу отзывают все кредиты, почти 7 млрд рублей, предоставленные области. Это условие минфина — ни копейки на другие цели. На это я пойти не могу. Мы ищем решения», — подчеркнул губернатор.

Отметим, что в апреле этого года на совещании по проблемным вопросам угольной промышленности, которое прошло в Новокузнецке под председательством российского премьера Дмитрия Медведева, донской губернатор обращал внимание на то, что процедуры банкротства вводятся на четырёх шахтах компании-банкрота «Кингкоул». По предварительным оценкам, затраты на их ликвидацию составят около 2 млрд рублей. Но средств на эти цели также нет.

Предложение по решению этого вопроса заключалось в выделении межбюджетных трансфертов федерального бюджета региону для финансирования расходных обязательств по ликвидации шахт-банкротов, или внесение изменений в Программу реструктуризации угольной промышленности.

Василий Голубев предложил также применить к недобросовестному собственнику более жёсткие меры. «У региональной власти недостаточно рычагов влияния на собственника, чтобы заставить его нормализовать ситуацию в компании», — отмечал ранее губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахтёры ГК «Кингкоул» в Ростовской области пошли на крайние меры — горняки объявили голодовку, требуя выплаты долгов по заработной плате, а также выдачи положенного пайкового угля. В акции протеста принимают участие бывшие сотрудники компании-банкрота из Гуково и Зверево. Задолженность по заработной плате за период с мая 2015 года превышает 300 млн рублей.

Ранее по теме: Долг длиною в год: два месяца шахтёры Дона будут обивать пороги чиновников