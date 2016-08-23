Екатеринбург, 23 августа, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Сотрудники туристических агентств Екатеринбурга уверены, что в случае открытия авиаперелётов из России в Египет путёвки и туры по этому направлению будут пользоваться спросом у горожан. По данным турагенств, запросы на отдых в Египте поступают от клиентов уже сейчас, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж туриста

«Египет уже сейчас спрашивают, спрос будет однозначно», — сообщили в туристическом агентстве Just Travel.

В турагентстве Coral travel уверены в смелости туристов из Екатеринбурга, которых, по их мнению, не останавливают даже инциденты. «В Турции были теракты и переворот, но люди, тем не менее, спрашивали туда путёвки. Будут спрашивать и в Египет, если откроют перелёты в эту страну» — сообщили в агентстве.

В туристическом агентстве «Королевство путешествий» сообщили, что суперажиотажного спроса не ожидается, да и цены будут отличаться от прошлых лет, так как расчёты идут в валюте. Также в компании предлагают дождаться начала авиаперелётов, чтобы не возникало неприятных ситуаций. «Слухи ходят давно. Давай те сначала дождёмся, пока кто-нибудь полетит. Пока первый самолёт не полетит, ни одной заявки не забронируем», — сообщили в турагентстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Египта выразил надежду, что в скором времени в страну должны вернуться туристы из России. На изменение ситуации он рассчитывает уже осенью текущего года.

Напомним, что туристический поток из России в Египет был приостановлен после катастрофы в конце октября 2015 года с российским самолетом на полуострове Синай.