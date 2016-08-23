Москва, 23 августа, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Российские туристы смогут вернуться на египетские курорты уже этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РТС).

On tour Аэропорт Шарм-эль-Шейх

Египет уже проделал значительную работу по обеспечению безопасности российских туристов, как в местных аэропортах, так и в гостиницах, отмечает пресс-служба РТС.

В связи с этим в настоящее время стороны ведут переговоры о создании отдельных терминалов для россиян или выходов на посадку, предназначенных исключительно для туристов из РФ.

Об обеспечении безопасности пассажиров Минтранс ведет переговоры с египетской стороной уже с декабря 2015 года, напомнил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Основное требование — обеспечение безопасности пассажиров — подразумевало под собой совершенно очевидные механизмы. Об этом с декабря прошлого года Минтранс и компетентные службы ведут переговоры с египетской стороной», — заявил Барзыкин «Известиям».

«Весь механизм реализации должен быть проработан до октября, и если все пойдет по плану, то будут и первые полеты», — подчеркнул он.

При этом в рамках реализации указанных требований подразумевается подготовка оборудования, отдельные терминалы и в том числе участие нашего персонала в приеме и отправке бортов, указал глава РСТ. «Для российских туристов будет отведен либо отдельный выход, либо целый терминал в одном из аэропортов страны, который будет наиболее подготовлен к этому моменту», — добавил он.

Первые рейсы из России отправятся в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, где обеспечена безпасность, указал Барзыкин. В то же время туристам пока не рекомендуется ездить в Каир, Александрию и Луксор.

Напомним, полеты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 г., после теракта на борту российского самолета, выполнявшего рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Ответственность за гибель 224 человек тогда взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

В конце марта замминистра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил о том, что полеты в Египет могут возобновить уже к лету. Однако после того, как мужчина с поясом смертника угнал самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что о возобновлении авиасообщения России и Египта говорить рано.

В апреле замглавы Минтранса Михаил Асаул пообещал, что Египет откроют до конца 2016 г.