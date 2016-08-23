Якутск, 23 августа, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В Якутии на строительство школ до 2025 года планируют потратить более 70 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти деньги будет построена 231 школа, рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор государственного казённого учреждения «Центр ресурсного обеспечения развития образования» министерства образования республики Владимир Аржаков. Большинство объектов образования будут возведены в сёлах региона.

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«Нами принята государственная программа «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в республике Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016−2025 годы, — отметил Аржаков. — Это очень большая, объёмная программа, общий объём финансирования по ней более 70 млрд рублей». Запланировано строительство как школ, так и малокомплектных объектов.

К 1 сентября 2016 года будет достроена пока только одна школа — на 220 мест в селе Чурапча, к 15 сентября — на 275 учеников в посёлке Черский Нижнеколымского района. До конца года в республике завершится строительство ещё как минимум восьми объектов образования. Так, по региональной программе сейчас строятся школа на 120 мест в Жулейском наслеге Таттинского района, школа-сад на 90 и 25 мест в селе Мырыла Чурапчинского района, на 90 мест в селе Орто-Сурт Горного района, а также на 220 мест — в Усть-Алданском районе республики.

Кроме того, до конца года будут достроены 4 малокомплектных школы, которые будут вмещать до 60 учащихся: две на 60 мест в Вилюйском районе, и 3 здания школа-детский сад: на 10/10 мест в селе Балыктах Усть-Алданского района, 50/18 мест — в Улахан-Кюель Чурапчинского района, на 18/15 мест — в Селе Марха Олекминского района.

Кроме того, Якутия в этом году впервые попала в федеральную программу строительства школ на 2016 год. Объём субсидий по ней — 387 млн рублей. «Деньги выделены на строительство одного объекта, его оснащение, а также капитальный ремонт другой школы, который позволит создать там новые места», — пояснил Владимир Аржаков.

По словам чиновника, на эти деньги объект строится в Якутске, это школа №18 на 360 мест, сдана она будет в декабре. «В сроки укладываемся, строительство идёт нормально», — пояснил директор Центра ресурсного обеспечения развития образования республики.

В этом году также должно было начаться строительство школы инклюзивного образования, финансирование на её возведение было заложено на 2016−2017 годы, но пока не решена проблема с участком, на котором будет возводиться здание.

«Этот вопрос решает муниципалитет, строится объект на условиях софинансирования. Они должны все эти вопросы по техприсоединению решить, и уже начать строить», — пояснил Владимир Аржаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, часть земельного участка, на котором стояла старая школа, приспособленная для инвалидов (она была снесена) муниципалитет отдал под строительство многоэтажного здания. В процессе обмена замельными участками с предпринимателем, возводящим многоэтажку, возникли проблемы: на земле, переданной под строительство школы, оказались постройки, принадлежащие «Якутстрою». Снести склады компании, построенные незаконно, городские власти смогут только после вынесения судебного решения, а сколько ещё будет длиться разбирательство — неизвестно, при том, что оно идёт уже 2 года. Между тем, школу для детей-инвалидов обещали открыть в 2015 году, а пока ребятам с ограниченными возможностями пришлось перейти на домашнее обучение.

Напомним, премьер РФ Дмитрий Медведев, 20 августа на Всероссийском совещании педагогических работников, заявил, что программа строительства новых школ до 2025 года будет полностью выполнена, несмотря ни на какие экономические трудности.