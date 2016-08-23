Вашингтон, 23 августа, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Если цены на нефть вновь перейдут барьер в $50 за баррель и задержатся на этом уровне, то американские производители сланцевой нефти планируют увеличить вложения в добычу черного золота. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил The Wall Street Journal.

publicdomainpictures.net Хранилище нефти

Нефтяники этого вида углеводорода планируют каждый квартал следить за колебаниями цен на рынке и уже после анализа данных принимать решение о дополнительных инвестициях. Дело в том, что в последнее время на фоне повышения цен на нефть как минимум десять компаний по производству сланцевого углеводорода решили начать бурение и разработку новых скважин. С этой целью они увеличили свои бюджеты в сумму на $1,1 млрд, свидетельствуют данные компании Jefferies Group LLC.

Еще ряд американских компаний-производителей сланцевой нефти намерен увеличить инвестиции. Так, одна из самых крупных корпораций на этом рынке Devon в течение 2016 года планирует вложить на 20% больше денег (до $1,3 млрд) в бурение скважин, открыв семь новых. Западно-техасская компания Pioneer тоже хочет увеличить финансовые вливания на пять процентов до $2,1 млрд. В свою очередь, эксперты, как пишет издание, полагают, что такие действия руководителей компаний в США могут быть предприняты сейчас слишком поспешно. С ростом производства нефти, цены опять могут рухнуть, а это, безусловно, негативным образом скажется на прибыли компаний.

Напомним, что ранее управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало прогноз, согласно которому объемы производства сланцевой нефти в США в сентябре продолжит падать. В этот раз на два процента. Аналитики считают, что падение добычи может составить 85 тыс. баррелей сланцевой нефти в сутки. Связано это с падением производства на семи основных месторождениях. Этот прогноз основывается также на предыдущих данных компаний об уровне падения производства. Только за лето Минэнерго США несколько раз прогнозировало сокращение объемов производства, что в итоге подтвердилось, а вообще сокращение производства сланцевого углеводорода производит уже на протяжении как минимум последних двух лет.

Что касается конкретно заявления американских компаний о том, что если цены на нефть задержатся на отметке в $50 за баррель, то объемы добычи будут увеличены, воспринимаются несколько скептически. Так как, например, в начале текущего года американские нефтяники говорили, что спад производства не окажется длительным, и когда нефть подорожает до $40 за баррель, то производство увеличат. Однако цены на нефть давно перевалили на намеченную планку, а добыча продолжила падать. Причем до этого, к февралю, сокращения добычи составило около 70%, а треть американских компаний-производителей сланцевой нефти находятся на грани банкротства.

В то же время, как ранее писало ИА REGNUM, по мнению проректора СПБГУ по научной работе, доктора геолого-минералогических наук Сергея Аплонова, время сланцевых углеводородов продлится еще не одно десятилетие, а производство энергоносителя в краткосрочной перспективе будет только расти. Потому что ресурсы простой и дешевой нефти в мире почти исчерпаны, и нельзя с уверенностью утверждать, будет ли нефть Арктики дешевле сланцевой нефти. В связи с этим сланцевая нефть будет занимать все большую долю в суммарном производстве углеводородов, уверен Аплонов.