Москва, 23 августа, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Brent, наконец, начала разворот и скатилась к отметке 49,50 долл./баррель. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, свою роль здесь сыграло сразу несколько факторов, и их понимание поможет спрогнозировать дальнейшее поведение нефти на этой неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Читайте также: «Фундамент нефти рухнул»

«Во-первых, Baker Hughes в очередной раз подтвердила восстановление сланцевого сектора США. Число действующих нефтяных буровых установок выросло до 406 от 396 неделей ранее. Это говорит о том, что дисбаланс спроса и предложения на рынке будет еще больше.

Во-вторых, рынок готовится к симпозиуму в Джексон Хоуле, на котором могут появиться новые намеки по дальнейшему курсу монетарной политики ФРС. После недавнего агрессивного выступления нескольких представителей центробанка, инвесторы закладывают в цену вероятность более оптимистичного настроя главы Федрезерва Джанет Йеллен. Это позитивно сказывается на долларе, а, значит, давит на номинированную в долларах нефть.

В-третьих, Morgan Stanley опубликовал отчет, который отчасти разрушил надежды на заморозку добычи нефти странами ОПЕК. В нем подробно объясняется большое число барьеров и логистических проблем, которые не позволят достигнуть соглашения в рамках картеля.

В-четвертых, за последние 13 торговых сессий только 2 были закрыты в минусе, причем Brent за это время приросла на 23%. Коррекция была неизбежна. Вопрос в глубине. Учитывая, что все четыре фактора продолжат действие, по крайней мере, до середины недели, не исключено, что актив упадет до 48,50 с дальнейшей целью на отметке 47,20», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть дешевеет на опасениях роста переизбытка предложения на рынке

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, цены на нефть снижаются на фоне сообщений о том, что власти Ирака намерены увеличить экспорт сырья в ближайшее время. Стоимость нефти марки Brent впервые с 17 августа опустилась ниже отметки в $49 за баррель. К 06.36 мск стоимость нефти марки Brent падала на 0,94% — до $48,70 за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 1,24% — до $46,82.