Мюнхен, Германия, 23 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Немецкие специалисты разработали технологию, позволяющую делать органы и ткани подопытных животных бесцветными и полностью прозрачными. Методика, изложенная в журнале Nature Methods, позволит ученым исследовать как нервную систему организма в целом, так и процессы, происходящие в отдельных нейронах.

sipa Как?

По словам Ченчен Пана из университета Мюнхена, за последние годы ученым удалось разработать несколько технологий для обесцвечивания мозга и органов, однако для этого требовалось изъять орган из тела. Другим недостатком таких методик было разрушение флуоресцентных меток и красителей, которые вводились в организм животного для того, чтобы отметить нужный орган или участок нервной системы.

Новая методика uDISCO позволит обесцветить мозг или весь организм животного за срок от 45 минут до нескольких часов. Для этого специалисты подобрали три вещества: особый спирт терт-бутанол, смесь под названием BABB из соединений бензола и спиртов, а также дифениловый эфир с небольшой примесью витамина Е.

По мнению исследователей, теперь на опыты, касающиеся изучения работы мозга и сложных органов тела, потребуется меньше времени и жизней лабораторных животных.