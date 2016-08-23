Новосибирск, 23 августа, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Лето в Сибири подходит к завершению. Оказалось, что оно было горячим не только для самих сибиряков, но и для тех, кто старался заработать на них. Как выяснилось, в Новосибирске особо предприимчивые граждане наживались на простой правовой безграмотности местных жителей и гостей города. В жаркие дни люди устремлялись к водоемам, но тут их ждал сюрприз — дорога к тому же Обскому морю была перекрыта, а за проезд нужно было заплатить от 100 до 150 рублей. Сумма, конечно, небольшая, но, учитывая, что на берег только за день проезжают тысячи машин, доход в итоге складывался приличный.

Анна Алябьева ИА REGNUM С каждого автомобиля взимается плата в размере 100 рублей

Люди, как говорится, поворчат-поворчат, но заплатят и поедут отдыхать. Никто из них в соответствующие органы жалобу не направил и даже, видимо, не позвонил. То ли 100 рублей — не такая уж и большая сумма, то ли не знают, что можно ситуацию изменить.

На один из таких пляжных «блок-постов» в начале августа натолкнулся корреспондент ИА REGNUM. Это место у Обского моря, недалеко от специализированного пляжа, полюбилось новосибирцам. Песок тот же, народу поменьше, да и можно недалеко в леске поставить палатку и заночевать с детьми — чем не семейный поход.

Сам пляж от дороги отгорожен бетонными плитами, есть места, имеющих твердое покрытие, где можно автомобиль поставить. Все казалось бы располагает. Но в один из летних дней на пути любителей отдохнуть на природе и искупаться, встал вот такой вагончик с двумя «сотрудниками»: кассиршей и охранником, по совместительству — сборщиком денег.

На вопрос на каком основании они собирают деньги за проезд к водному объекту, который является местом общего пользования, охранник вручил стопку бумаг. Среди них так и не нашлось разрешения, только соглашение ООО «Парк Культуры и Отдыха «У моря» с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на право долевой собственности на движимое имущество (видимо, тот самый вагончик), устав ООО «Парк Культуры и Отдыха «У моря» и документы с инструкцией на кассовый аппарат. Ответа на вопрос о том, где же, собственно, разрешение на сбор денег, мы так и не получили.

Несмотря на это сотрудники неизвестной организации продолжали собирать деньги с проезжающих по дороге машин.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске незаконно взимали плату за проезд к водоему

Платили отдыхающие по сто рублей с автомобиля, хотя на самом вагончике надпись гласила: «Уважаемые гости! Въезд в лесо-парковую зону платный! Стоимость въезда 150 рублей. Взимаемые средства используются для уборки и вывоза мусора, проведение противопожарных мероприятий, охраны и восстановления лесного фонда».

Анна Алябьева ИА REGNUM За проезд в водоему брали по 100 рублей, хотя на вагончике значилась другая сумма

Уборка и вывоз мусора — дело хорошее и полезное, и не жалко было бы отдать эти 100 и даже 150 рублей, если бы не одно «но». Прямо напротив этого вагончика располагался мусорный контейнер, заваленный мешками.

Анна Алябьева ИА REGNUM Плату берут за вывоз мусора, который начинает складироваться прямо у самого вагончика

И можно было бы подумать, что это набралось только за это утро, если бы на территории, за въезд на которую взималась плата, картина не была бы еще более удручающей.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мусор, за вывоз которого платили люди, располагался здесь везде

Кучи мусора здесь явно не вывозились неделями, а то и больше. Никто, видимо, и не собирался их вывозить, хотя отдыхающие, заплатившие именно за это, с уверенностью оставляли мешки с мусором под деревьями и возле бетонных плит.

Анна Алябьева ИА REGNUM Пакеты под мусор люди привозят с собой, потому что за 100 рублей их не выдают

Анна Алябьева ИА REGNUM Под деревьями и возле бетонных плит — мешки с мусором выносят за территорию пляжа и оставляют где придется

Как выяснилось, обладателем указанного земельного участка является муниципалитет. На запрос по законности взимания платы за проезд к береговой линии Новосибирского водохранилища (Обского моря) в районе остановки общественного транспорта «Чемской бор», в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска ИА REGNUM сообщили, что после запроса было проведено обследование земельного участка. Установлено, что на этой территории действительно размещен нестационарный объект (металлический вагончик) с указанием стоимости въезда в лесо-парковую зону с логотипом пляжа «Бумеранг». На момент обследования доступ не был ограничен, охрана отсутствовала. Но, что важно, правовая обоснованность пропускного режима и ограничения въезда на территорию Новосибирского водохранилища на данном земельном участке отсутствует.

«В соответствии с решением совета депутатов Новосибирска от 29 апреля 2015 года №1336 «О Положении о нестационарных объектах на территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города Новосибирска», контроль за размещением и эксплуатацией нестационарных объектов осуществляют администрации районов. Администрацией Советского района города Новосибирска проводится работа по установлению законности размещения данного объекта на земельном участке и принятию необходимых мер, направленных на устранение нарушений действующего законодательства в рамках своей компетенции. А именно, направлено обращение директору ООО ПКиО «У моря» Преснякову с просьбой разъяснить, на каком основании и кем ограничен проезд. После поступления информации будут приняты меры, направленные на устранение допущенных нарушений. В случае не устранения нарушений, мэрия города Новосибирска обратится в суд с исковыми требованиями об освобождении земельного участка», — подчеркнула ИА REGNUM консультант отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ мэрии города Новосибирска Наталья Халина.

Купальный сезон закончился, но через год любители отдыха у моря вновь устремятся на побережье местного водохранилища. И, вероятнее всего, туда же устремятся любители легкой, но незаконной наживы. Единственная возможность бороться с ними — знать свои права.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области ИА REGNUM, в свою очередь, отметили, что в соответствии с ч. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Но в границах водоохранных зон водных объектов запрещаются движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

«В случае, если право граждан на доступ к водным объектам нарушено, то они вправе обратиться с жалобой в департамент Росприроднадзора по Сибирском федеральном округе, либо в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. Статьей 8.12.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Кроме того, граждане вправе обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц на доступ к водному объекту общего пользования», — подчеркнул ИА REGNUM и.о. руководителя департамента Андрей Даниленко.

Этим, правда, не решить, проблему скопления мусора возле водоемов. Некоторые главы администраций районов прекрасно знают о незаконном взимании платы за проезд к побережьям, но, похоже, закрывают глаза на это. Взамен организации, которые эту самую плату берут, обязуются убирать территорию и вывозить мусор. Правда, как мы видим, не все свои обещания выполняют. Поэтому здесь нужно искать уже другие и, что важно, законные средства борьбы.