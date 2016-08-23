Новосибирск, 23 августа, 2016, 05:52 — ИА Регнум. В Новосибирске арестована 36-летняя женщина, которой предъявлено обвинение в серии мошенничеств при купле-продаже объектов недвижимости. Как уточнили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, она обвиняется в хищении 74 млн рублей у дольщиков. На эти деньги обвиняемая позволила себе жить на широкую ногу, оплачивая дорогостоящие туры на отдых и лечение.

ГУ МВД России по Новосибирской области Деньгами дольщиков жительница Новосибирска жила на широкую ногу

Как установило предварительное следствие, в 2013 году жительница Новосибирска, выступая посредником при совершении сделок с недвижимостью, обманула покупателя квартиры и похитила деньги, предназначенные для приобретения жилья. Женщина была знакома с особенностями проведения операций, так как некоторое время работала в этой сфере, к тому же имела опыт риелторской деятельности. В дальнейшем фиктивные сделки она проводила едва ли не каждый месяц, получая всякий раз от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов рублей. В основном это были сделки по участию в долевом строительстве, особенностью которых являются длительные сроки с момента заключения договора до фактического получения жилья. Поэтому первые потерпевшие стали обращаться в полицию только в конце 2015 года.

Полицейские установили причастность женщины к девятнадцати мошенническим сделкам. Расследование продолжается, и сотрудники полиции не исключают, что число потерпевших может вырасти. Только за последний месяц обратились девять обманутых новосибирцев. Кроме этого, ведется розыск похищенных денег и имущества, которое могло быть приобретено на них. Уголовное дело возбужденно по частями 2, 3 и 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).