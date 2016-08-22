Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 00:44 — ИА Регнум. В Ростовской области 61 шахтёр ГК «Кингкоул» объявил голодовку, требуя выплаты долгов по заработной плате, а также выдачи положенного пайкового угля, передают «Ростовские вести».

Гилберт Дейкин. Жажда — Конец смены. 1934

Сообщается, что в число голодающих вошли бывшие сотрудники предприятий «Кингкоул» из Гуково и Зверево. Ранее шахтёры уже направляли обращение в администрацию президента России с просьбой помочь разобраться с задолженностью. По информации издания, в августе горняками был получен ответ — им рекомендовали найти необходимые деньги в бюджете Ростовской области.

Согласно данным гуковского территориального комитета Российского профсоюза угольщиков (Росуглепроф), задолженность компании-банкрота перед горняками по заработной плате за период с мая 2015 года превышает 300 млн рублей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в августе гендиректор группы компаний ООО «КингКоул» Владимир Пожидаев был арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной и иной личной заинтересованности» и части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотреблении полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия».

Напомним, в конце мая около 20 горняков провели митинг в Ростове-на-Дону. В областной центр за помощью и откликом властей приехали шахтёры, не видевшие заработанных средств уже более года. В конце июля власти Гуково дали активистам разрешение на проведение серии пикетов. Акции протеста горняки планируют проводить проводить до 19 сентября. Митингующих уголовный процесс в отношении гендиректора угольной компании не волнует, они просят вернуть честно заработанные деньги.

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