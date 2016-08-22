Тель-Авив, Израиль, 22 августа, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по артиллерийским позициям сирийской правительственной армии после того, как с них был выпущен снаряд, попавший в район Голанских высот, контролируемый Израилем. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Diariocritico de Venezuela ВВС Израиля

Сообщается, что израильская боевая авиация атаковала пусковую установку сирийской армии в центральной части Голанских высот. Израильское военное ведомство не уточняет, был ли обстрел контролируемой Израилем части Голанских высот преднамеренным или это был банальный перелет снаряда, как это не раз бывало в прошлом.

Напомним, в Сирии уже почти пять лет бушует гражданская война и война с терроризмом. В примыкающих к Голанским высотам районах также идут боевые действия.

Что касается самих Голанских высот, то с 1944 по 1967 годы это была часть сирийской провинции Кунейтра, но в результате Шестидневной войны Израиль оккупировал эти стратегически важные высоты. Эта территория является спорной до сих пор.