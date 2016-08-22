Вашингтон, 22 августа, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Компании-производители спортивной экипировки и одежды Speedo и Ralph Lauren объявили о разрыве спонсорского соглашения с американским пловцом Райаном Лохте, сообщает Speedo BBC.

Chan-Fan Райан Лохте

Обе компании заявили, что продолжать сотрудничество со спортсменом, чья репутация настолько пострадала во время Игр, они не могут. Поведение спортсмена оценено как идущее вразрез с ценностями, которых придерживаются эти бренды.

Напомним, американский пловец Райан Лохте во время Олимпиады заявил, что его и еще троих спортсменов сборной США ограбили вооруженные неизвестные, которые заставили их отдать кошельки, смартфоны и личные вещи.

В результате расследования бразильские полицейские выяснили, что никакого ограбления не было, Райан Лохте и его коллеги по сборной сломали дверь туалета на автозаправке, но ее охранник заставил их оплатить нанесенный ущерб. Впоследствии Райан Лохте признался в ложном заявлении и принес свои извинения.

Отметим, что Райан Лохте считается одним из самых титулованных спортсменов мира. За свою спортивную карьеру он получил 12 олимпийских медалей.