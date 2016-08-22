«Лжеограбленный» пловец Райан Лохте стремительно теряет спонсоров
Вашингтон, 22 августа, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Компании-производители спортивной экипировки и одежды Speedo и Ralph Lauren объявили о разрыве спонсорского соглашения с американским пловцом Райаном Лохте, сообщает Speedo BBC.
Обе компании заявили, что продолжать сотрудничество со спортсменом, чья репутация настолько пострадала во время Игр, они не могут. Поведение спортсмена оценено как идущее вразрез с ценностями, которых придерживаются эти бренды.
Напомним, американский пловец Райан Лохте во время Олимпиады заявил, что его и еще троих спортсменов сборной США ограбили вооруженные неизвестные, которые заставили их отдать кошельки, смартфоны и личные вещи.
В результате расследования бразильские полицейские выяснили, что никакого ограбления не было, Райан Лохте и его коллеги по сборной сломали дверь туалета на автозаправке, но ее охранник заставил их оплатить нанесенный ущерб. Впоследствии Райан Лохте признался в ложном заявлении и принес свои извинения.
Отметим, что Райан Лохте считается одним из самых титулованных спортсменов мира. За свою спортивную карьеру он получил 12 олимпийских медалей.