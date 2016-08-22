Вашингтон, 22 августа, 2016, 21:15 — ИА Регнум. По мнению редакции британского издания Financial Times, кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон своими обвинениями в адрес своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа лишь отвлекает избирателей от неприятных для самой себя вопросов.

ИА REGNUM

«Вместо того, чтобы ответить на вопросы, почему в июле расходы ее штаба превысили затраты штаба Трампа ровно вдвое, она повсюду рассказывает, что ее соперник — «марионетка Кремля», — отмечает издание. — Вместо того, чтобы объяснить связи Фонда Клинтонов с зарубежными спонсорами, она предлагает считать Трампа человеком, имеющим тесные финансовые отношения с Китаем».

Автор газеты Шон Доннан приводит детали отчетов, свидетельствующие, что за время предвыборной кампании Клинтон уже потратила 268,4 млн долларов, в то время как Трамп — 89,5.

«Проще обвинить Трампа в связях с Москвой и Пекином, чем ответить на вопросы, почему Хиллари находится в привилегированном финансовом положении относительно Дональда, и откуда деньги», — резюмирует Доннан.

Напомним, что по данным СМИ США, большинство американских избирателей и вовсе не устраивает выбор между кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом и его соперницей от демократов Хиллари Клинтон. Такое мнение высказали 57% респондентов, опрошенных в ходе совместного исследования телекомпании ABC и газеты The Washington Post.