Дакка, 22 августа, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Олимпийскую чемпионку Игр-2016 в Рио-де-Жанейро гимнастку Маргариту Мамун отец намерен отвезти в Бангладеш, где в ее честь будут устроены торжества, сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Бангладеш Шархияр Алам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Мамун

Шархияр Алам заявил, что после победы Маргариты на чемпионате Европы на торжественном ужине, устроенном в ее честь под Москвой, он вручил спортсменке букет. По словам Алама, отец Маргариты обещал привезти ее после Олимпиады в Бангладеш, где для чемпионки приготовят гораздо большее количество цветов.

Отец Маргариты Мамун — Абдулла Аль Мамун — является гражданином Бангладеш, приехавшим в Россию для изучения инженерного дела.