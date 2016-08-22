Краснодар, 22 августа, 2016, 19:21 — ИА Регнум. О решении фермеров сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из организаторов «тракторного пробега» фермера Алексея Волченко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жатва

Ранее СМИ сообщали о том, что кубанские аграрии начали «тракторный марш» в Москву, с намерением встретиться с представителями федеральной власти и рассказать им о своих проблемах. По словам Алексея Волченко, идея встречи с главой Краснодарского края принадлежит полпредству президента.

«К нам также приехали из полпредства президента, сказали, что приглашают завтра на встречу с губернатором Краснодарского края для того, чтобы решить наши проблемы», — заявил фермер.