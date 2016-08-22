Неаполь, Италия, 22 августа, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Италию на трёхсторонний саммит с участием французского президента Франсуа Олланда и итальянского премьера Маттео Ренци, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

В аэропорту Неаполя её встретили с военными почестями. Спустя короткое время приземлился и «борт номер один» из Франции.

Три лидеры Евросоюза на острове Вентотене и пришвартованном у его берегов авианосце будут говорить о будущем Европы после референдума в Великобритании. Встреча станет также подготовкой к первому саммиту ЕС без Британии, который пройдёт в сентябре.

Напомним, референдум по вопросу о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня. По итогам голосования победу с результатом 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС.