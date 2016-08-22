Лондон, 22 августа, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Лондонская полиция арестовала двух девушек в возрасте 16 и 20 лет, пытавшихся перебраться в Сирию и примкнуть к запрещённой в России структуре «Исламское государство», передаёт Daily Mail.

Oregon Department of Transportation Арест

Аресты показывают растущее беспокойство в Великобритании по поводу молодых женщин, стремящихся присоединиться к ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

Актуальность проблемы возросла после того, как три тинейджера отправились в Сирию в 2015 году, чтобы стать «невестами джихада». Одна из трёх девушек, Кадиза Султана, предположительно погибла под авиаударами.