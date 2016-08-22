Париж, 22 августа, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози объявил о своём желании побороться за кресло главы государства на выборах 2017 года, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози

61-летний политик уступил в 2012 году президентство ныне непопулярному социалисту Франсуа Олланду.

«Я решил стать кандидатом на президентских выборах 2017 года. Я почувствовал, что обладаю силой, чтобы вести борьбу в тяжёлые времена в нашей истории», — пишет Саркози в социальной сети накануне публикации книги «Все для Франции».

В последние годы Франция стала одной из главных мишеней международных террористических групп. Нападение на редакцию журнала «Шарли Эбдо» (7 января 2015 г.), теракты в Париже (13 ноября 2015 г.) и Ницце (14 июля 2016 г.) сказались на снижении популярности действующего президента страны.