Курск, 22 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В ходе встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, проходящей в понедельник, 22 августа, в Курской области, руководитель проекта «Единой России» «Дом садовода — основа семьи», председатель «Союза садоводов России» Олег Валенчук предложил ввести в календарь российских праздников День садовода.

Грядка

«В течение пяти лет садоводы страны, все их организации, представляющие 60 млн семей наших граждан, просят свой праздник, — сказал Олег Валенчук, — Хотел бы предложить второе воскресенье сентября. Садоводы желают праздновать свой праздник тогда, когда у них созревает урожай».

В ответ председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал подумать об учреждении такого праздника, заметив, что «это был бы хороший, объединяющий повод, чтобы рассказать о своих результатах, встретиться, обсудить свои вопросы» и отметил, что «сентябрь — это прекрасный месяц сбора урожая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курской области 22 августа прошла встреча председателя правительства РФ, председателя партии «Единая Россия» с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств. В частности, на встрече шла речь о законопроекте о поддержке садоводства и огородничества, который, по мнению Дмитрия Медведева, должен сделать легче жизнь дачников.

«Я очень рассчитываю, что все нововведения законопроекта будут не только полезны всем нашим садоводческим, огородническим и дачным хозяйствам, но и сделают легче жизнь людей, которые постоянно пользуются своими садовыми и дачными участками», — сказал Медведев.

По его словам, нововведения также позволят «решить целый ряд других проблем, которые носят сугубо экономический характер, в частности подключение к энергосетям, газу, водоснабжению, улучшение общего состояния дорог».

Напомним, с 1998 года в России существует закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Последние изменения коснулись его 3 июля 2016 года.

Дачные поселки должны быть современными и комфортными, а люди, которые пользуются участками и производят на них сельскохозяйственную продукцию, должны иметь возможность продать ее, обеспечив прибыль себе и свежие фрукты и овощи горожанам, которые не имеют дач. Об этом заявил на первый заместитель председателя Курской областной Думы, член партии «Единая Россия» Виктор Карамышев, подводя в комментарии итоги встречи премьер-министра России Дмитрия Медведева с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств.

«Для Курской области, и особенно для города Курска вопросы, которые сегодня обсуждаются, очень актуальны. У нас около 200 тысяч дачников в городе, а если взять членов их семей, тех, кто приезжает на дачи, то подавляющее большинство — именно жители города Курска», — отметил он.

«Надо посмотреть, есть ли возможность у дачников где-то сбывать свою продукцию. Земля у нас плодородная, а дачники — люди трудолюбивые и урожаи получают большие. Это ягоды, фрукты, овощи. Поэтому и возможность им подзаработать должна быть. Люди приезжают на дачу не только отдыхать, но еще и на земле работать», — подчеркнул Карамышев.

«Такие вопросы нами обсуждаются в Курской областной Думе регулярно, буквально недавно фракция «Единая Россия» в Курской областной Думе поднимала этот вопрос. К нам идут люди с просьбой помочь в благоустройстве дачных поселков, подведении газа, воды, дорог. Мы стараемся им помогать. Но я считаю, что решение вот этой, казалась бы, малой проблемы — проблемы дачных поселков и людей, которые пользуются ими, живут, трудятся, должно стоять в числе первоочередных задач», — добавил Виктор Карамышев.

«Вот ввели в свое время так называемую «дачную амнистию» — ускоренное оформление дачных домиков — это людям здорово помогло. Но теперь мы должны сделать так, чтобы дачные поселки были современные, а люди, которые работают на дачах, трудятся и отдыхают, имели еще возможность подзаработать, так как, как правило, дачники — это все-таки люди пенсионного возраста, и такой приработок им не помешает. Вот эту всю систему нужно выстроить», — заключил Виктор Карамышев.