Махачкала, 22 августа, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В селе Мокок в высокогорном Цунтинском районе Дагестана крупный пожар оставил без крова около 500 человек. За последние шесть лет это седьмой случай крупных пожаров в этом районе, в результате которого страдают десятки человек. Корреспондент ИА REGNUM выяснял, с чем связаны столь частые пожары в горах.

Константин Коровин. На Кавказе. Сидящие горцы. 1889

Электропровода

Как рассказал ИА REGNUM житель этого района, вице-президент национально-культурной автономии «Дидо» Мухаммад Цези, практически все пожары происходили в результате короткого замыкания на высоковольтных линиях электропередач. По его словам, электросети в районе крайне изношенные, провода не выдерживают мощности современных электрических приборов, в результате чего происходит короткое замыкание и возгорание на электролиниях, которые зачастую проходят очень близко с домами.

«Эти линии проведены в 70-х годах и полностью пришли в негодность. Ремонтом сетей практически не занимаются. Поэтому неудивительно, что происходят возгорания, которые потом оборачиваются горем для сотен цунтинцев», — заявил Цези. Ситуацию, на его взгляд, усугубляет отсутствие в Цунтинском районе постоянно действующей ремонтной бригады электросетей. Когда происходит обрыв провода или возникает срочная необходимость вмешательства специалистов, жителям района по нескольку часов приходится ждать бригаду ремонтников из соседнего Тляратинского района.

Собеседник отметил также и отсутствие пожарной части в селах. Ближайшая часть находится в райцентре, откуда надо ждать единственную пожарную машину более четырех часов. К тому же дома построены впритык друг другу, и для пожарных зачастую нет доступа к домам. Выходом из такой ситуации, по словам Мухаммада Цези, было бы строительство водных резервуаров, откуда можно было бы качать воду в экстренных случаях. Другая возможная причин пожара, как считает эксперт, — это частые удары молнии, в результате которых происходили возгорания, были даже случаи гибели людей.

Террасное строительство и деревянные дома

На вопрос, почему так много домов горит во время пожара, нам ответил начальник отдела службы пожарной безопасности Тляратинского района Ахмед Абдулаев. По его словам, главной причиной являются особенности строительства в горах, где дома строят впритык друг к другу. В случае пожара в одном доме, пожар очень быстро перекидывается на соседнее домовладение.

«Быстрому распространению огня способствуют террасное расположение домов, сухие деревянные конструкции и их плотная застройка. Кроме того, часто вперемешку с домами бывают расположены и сараи, прямо на крыше которых хранят сухое сено, приготовленное на зиму», — сообщил Абдулаев.

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Пожары перекинулись на Дагестан

По мнению историка Марко Шахбанова, причина крупных пожаров именно в Цунтинском районе проста и банальна. Дело в том, считает он, что дома в Цунтинском районе в основном строят из дерева, в то время как в других местах основным строительным материалом является камень. Причина выбора цунтинцев — дешевизна и изобилие дерева в данном районе.

Напомним, сегодня, 22 августа, в селе Мокок в Цунтинском районе Дагестана произошел крупный пожар. В результате сгорели 86 домов. В ноябре 2010 года в соседнем селе Цибари сгорели 80 домов. В 2012 году в селах Хутрах и Шапих жертвой пожара пали 32 и 16 домов соответственно. В 2014 году в селе Эльбок сгорели 10 домов, а в селе Генух — 24 дома. В 2015 году в селе Цехок того же района сгорели шесть домов.

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При пожаре в Дагестане сгорели десять домов