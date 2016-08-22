Вашингтон, 22 августа, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в понедельник, что он не изменил свой настрой в отношении иммиграционной политики, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доброжелательность к мигрантам

Ранее миллиардер заявлял, что намерен депортировать 11 миллионов человек, находящихся в Соединённых Штатах нелегально.

«Я не изменяю убеждения и мнения в зависимости от ситуации. Мы хотим предложить действительно справедливый, но жёсткий ответ», — Трамп заявил Fox News, когда его спросили о комментариях нового руководителя штаба его предвыборной кампании Келлианн Конвей о том, что миграционная программа республиканца включает в себя «принудительную депортацию».