Тобрук, Ливия, 22 августа, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Признаваемый международным сообществом ливийский парламент выразил вотум недоверия поддерживаемому ООН правительству Ливии, передаёт ABC News.

Mohammed Shamma Ливийская оппозиция

Пресс-секретарь парламента, заседающего в г. Тобрук, Абдулла Аблахиг говорит, что на последней сессии присутствовал 101 депутат, что было достаточно для формирования кворума. За решение о «недоверии» проголосовал 61 парламентарий, 39 — воздержались, и лишь один законодатель поддержал правительство в Триполи.

Такое развитие событий подрывает международные усилия по решению кризиса в разделённой Ливии. Пока неясно, каковы политические последствия решения тобрукского парламента. Некоторые законодатели утверждают, что оно автоматически упразднит правительство Фаиза Сараджа.