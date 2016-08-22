Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Жара покидать Ростовскую область, судя по всему, не собирается. Экстренное предупреждение о сохранении чрезвычайной пожароопасности самого высокого — пятого — класса распространено региональным управлением МЧС, передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Так, в ближайшие три дня в донском регионе в северо-западных районах и Приазовье нужно строго соблюдать правила поведения в лесу во избежание природных пожаров. В частности, запрещено бросать горящие спички, непотушенные окурки, разводить костры в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. Виновника возгорания ожидает штраф, а природе будет нанесен ущерб.

Только с начала года на Дону произошло 320 загораний сухой растительности и камыша общей площадью 26,8 гектара. В донской столице зарегистрировано 34 природных пожара.

Отметим, что в связи со зноем пребывание граждан в донских лесах ограничено. Заезд разрешен только для спецтранспорта.