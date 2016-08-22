Ташкент, 22 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. США выделили средства на строительство нового поста на узбекистанско-таджикистанской границе, сообщил ИА REGNUM представитель американского посольства в Ташкенте.

Флаг США

«Центральное командование Соединенных Штатов финансировало этот проект, в то время как узбекская сторона отвечала за завершение всего строительства», — говорится в сообщении.

По словам собеседника ИА REGNUM, этот успешный совместный узбекистанско-американский проект служит интересам обеих стран в достижении международной цели в борьбе с потоком нелегальных лиц и контрабанды через национальные границы.

«Соединенные Штаты были рады поддержать эту двустороннюю инициативу», — отметили в посольстве.

В церемонии открытия пограничного поста приняли участие — со стороны США заместитель посла этой страны в Ташкенте, с узбекистанской стороны — командующий пограничной службы, генерал-майор Рустам Эминджанов.

Сумма, выделенная Вашингтоном, не раскрывается.