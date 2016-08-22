Донецк , Ростовская область, 22 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Судья Донецкого городского суда Ростовской области Леонид Степаненко, ставший известным после того, как председательствовал в судебной коллегии по делу краинской диверсантки и депутат Верховной рады Надежды Савченко, принял решение уйти в отставку. об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба Донецкого городского суда Ростовской области.

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В сообщении, размещенном на официальном сайте суда, сказано, что Степаненко вышел в отставку 29 июля сего года по решению квалификационной коллегии судей. Причина отставки не уточняется.

Ранее ряд СМИ сообщил, что другой судья из судебной коллегии, которая вела процесс над Савченко, Али Хайбулаев, перешел работать в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Приговор по делу Савченко был вынесен Донецким городским судом 22 марта этого года. Диверсантка Савченко была признана виновной в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском. Савченко была приговорена к 22 годам тюрьмы.

Однако, она была помилована указом президента России Владимира Путина. Помилование было произведено в рамках обмена Савченко на двух граждан России, осужденных на Украине.