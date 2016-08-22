Ростов-на-Дону, 22 августа, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Донская земля ждет триумфаторов Олимпийских игр в Рио. Девять спортсменов из Ростовской области были награждены «золотом» и «серебром» главного турнира четырёхлетия. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 22 августа.

rio2016.com Сборная России по синхронному плаванию

Две награды высшего достоинства из Рио-де-Жанейро привезут синхронистка Влада Чигирева, которая завоевала медаль в командных упражнениях, а также гандболистки ГК «Ростов-Дон», вошедшие в состав сборной России. Подопечные Яна Лесли — Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова — выиграли финальную битву на паркете у француженок с результатом 22:19. Как отмечали после финального свистка спортсменки, они выходили с желанием победить.

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Два «серебра» завоевали Никита Нагорный в командном многоборье по спортивной гимнастике и бронзовый призер Олимпиады-2012 тхэквондист Алексей Денисенко. Отметим, что на старт Олимпиады-2016 из 25 донских спортсменов, завоевавших лицензии, смогли выйти только 16. Среди тех, кто не попал в Бразилию, — легкоатлеты и гребцы. Изначально претендовали на место в национальной команде 76 спортсменов.