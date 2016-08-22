Москва, 22 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес вынужден искать обходные пути в вопросе социальных гарантий. Об этом 22 августа в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«С зарплатой научились справляться. Но возникает укороченный рабочий день у женщин (36-часовая рабочая неделя), дополнительный отпуск и проезд раз в два года к месту отдыха — для тех, кто работает на предприятиях. На крупных предприятиях это адаптируется, особенно в рамках государственного оборонного заказа. Но когда встаёт вопрос о малом и среднем бизнесе, они вынуждены искать, скажем так, обходные пути, переходя на работу с индивидуальными предпринимателями, и, по сути дела, это закрывает возможность для акселерации бизнеса, то есть его развития. Потому что всё‑таки работать с ИП — это не формирование единой команды», — сказал Орлов.

В ответ на это Путин отметил, что «бизнесу точно нужно помогать, но вопрос социальных гарантий для граждан, для работников не можем оставить в стороне, за скобками».

Орлов согласился с президентом: «Ни в коем случае. Стимул людям жить, в конце концов, терпеть определённые трудности должен сохраниться».

Глава государства отреагировал на фразу губернатора: «Нет, терпеть не надо — надо решать проблемы. А что вы предлагаете?»

Орлов рассказал об опыте, который уже наработан, «в том числе и по Дальнему Востоку, в рамках территорий опережающего социально-экономического развития»: «И есть инструмент, когда мы можем заместить обязательства, которые возникают у предприятий, через социальные страховые взносы. Причём речь не идёт о каких‑то жёстких решениях, как это принято для ТОРов, когда до 7,9% с 30 снижаются обязательства, а сделать это по фактическому расходу, понимая, что это не такие большие суммы и не такие большие обязательства. Как это сделано, например, по больничному: когда больничный по факту выставляется и Фонд социального страхования эти деньги оплачивает».

Напомним, в мае 2016 года в ходе визита в Крым Дмитрий Медведев ответил на претензии местных пенсионеров по поводу низких пенсий и неправильной индексации этих пенсий.

«А ее нигде нет, индексации. Просто нет денег. Найдем деньги — будет индексация. Вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения», — сказал Медведев.

Впоследствии фраза «Денег нет, но вы держитесь» приобрела популярность и стала интернет-мемом.