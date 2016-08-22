Москва, 22 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя публикацию немецкой газетой Bild итогового медального зачёта, в котором отсутствует четвёртая строка (на ней располагается Россия), заявил, что это напоминает реакцию суеверных авиакомпаний, избегающих числа 13. Об этом Рогозин написал в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх перед Россией

«Bild не сообщил читателям, что олимпийская сборная России обошла по наградам сборную Германии, — написал Рогозин. — Россия для русофобов как 13-й ряд для некоторых суеверных авиакомпаний».

Рогозин отметил, что немецкое издание, видимо, совсем не уважает своих читателей, печатая неполную таблицу. «Наверное, и про 1945 год эти борзописцы написали, что их страна поднялась на почетное 2-е место», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам летней Олимпиады — 2016, завершившейся в Рио-де-Жанейро 21 августа, Россия заняла четвёртое место в общем рейтинге по числу победителей. Лидируют в таблице США, на втором месте — Великобритания, на третьем — Китай. На четвертом месте — Россия, а немецкая сборная находится строчкой ниже.