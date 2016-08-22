Канберра, 22 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Жительница Австралии, весившая 147 кг, смогла избавиться от десятков лишних килограммов после того, как медики предупредили ее о невозможности материнства в случае, если ее вес останется прежним, пишет The Daily Mail.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Кэсси Харли вышла замуж в возрасте 24 лет и мечтала стать матерью, однако беременность не наступала. Врачи объяснили девушке, что сначала ей необходимо сбросить вес. Тогда Кэсси смогла отказаться от привычной еды и начала тренировки в спортзале. За 12 месяцев ей удалось сократить свой вес на 31 кг, однако этого было недостаточно.

Девушка решилась на операцию по уменьшению желудка, и спустя еще 20 месяцев, похудев на 65 кг, узнала, что беременна. В феврале 2014 года у супругов родился сын, а еще спустя год — дочь. Сейчас 30-летняя Кэсси весит 70 кг и гордится своим достижением.

«Главное — мотивация. Найдите то, ради чего стоит бороться, и просто не сдавайтесь», — отмечает она.