Екатеринбург, 22 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге произошёл ряд инцидентов. По данным местных изданий, у здания центра собрались родственники депортируемых и требовали встречи с ними. Сообщалось и о волнениях внутри центра, причём несколько мигрантов вскрыли себе вены.

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В частности, очевидцы сообщают, что в одном из общежитий мигранты стучат в ворота и окна, а к зданию центра подъехала полиция и «скорая», передаёт городской портал Е1.RU.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области опровергли информацию о бунте мигрантов на территории центра. По информации прокуратуры телесные повреждения себе нанесли четверо иностранных граждан, а не пятеро, как сообщалось ранее в СМИ. «Поступил ряд обращений от иностранных граждан, в которых они жалуются на условия содержания и питание в центре временного содержания», — сообщила руководитель региональной пресс-службу прокуратуры Марина Канатова.

Напомним, что сегодня сотрудники прокуратуры в целях проверки сообщения средств массовой информации о нарушении прав иностранцев, выехали с очередной проверкой в спецприёмник. С начала 2016 года по итогам проверок шестеро иностранных граждан были признаны незаконно содержащимися и освобождены, так как миграционная служба им ранее представила в России убежище.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что инцидент произошёл после того как несколько содержащихся на территории центра иностранных граждан потребовали доставки миграционных документов, но получили отказ. Руководство СУВСИН пояснило, что депортация намечена на четверг, и к этому времени документы будут доставлены. Тогда иностранные граждане демонстративно нанесли себе лёгкие раны на руках и животе, после чего им была оказана помощь. В полиции считают, что таким образом мигранты попытались шантажировать и оказывали давление на руководство спецприёмника.

В это же время к зданию подъехало порядка 20 граждан на дорогих машинах, которые представились родственниками содержащихся. Они потребовали улучшения условий содержания для находящихся в центре, а также свиданий с ними и других поблажек. Им пояснили, что их требования противоречат российскому законодательству, после чего граждане разъехались.

«Нарушения правопорядка и законодательства на территории центра не допущено. Были вызваны несколько нарядов полиции, но их помощь не потребовалась», — сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Нина Пелевина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент с членовредительством одного из депортируемых произошёл 16 августа. По сообщениям в СМИ, таким образом, мигрант пытался избежать депортации с территории России. Однако в пресс-службе регионального полицейского главка уточнили, что мужчина должен был быть доставлен на экспертизу по установлению отцовства, но когда прибыли приставы для сопровождения, он нанёс себе раны.

Отметим, что и в тот день в спецприёмнике сотрудники прокуратуры проводили проверку условий содержания иностранных граждан.