Курды перешли в наступление на правительство Сирии в Эль-Хасаке
Эль-Хасака, Сирия, 22 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум.
Kurdishstruggle
Курдские ополченцы
Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) перешли в крупномасштабное наступление 22 августа против правительственных сил в сирийском городе Эль-Хасака, сообщает Reuters.
По словам местных жителей и членов вооруженных формирований, атака началась после полуночи. Её целью стал захват южного округа города, в котором расположена администрация властей.
Сирийское государственное телевидение обвинило связанную с YPG группировку «Асаиш» в нарушении перемирия, а также заявило, что её члены сожгли ряд правительственных зданий в городе.