Эль-Хасака, Сирия, 22 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум.



Kurdishstruggle Курдские ополченцы

Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) перешли в крупномасштабное наступление 22 августа против правительственных сил в сирийском городе Эль-Хасака, сообщает Reuters.

По словам местных жителей и членов вооруженных формирований, атака началась после полуночи. Её целью стал захват южного округа города, в котором расположена администрация властей.

Сирийское государственное телевидение обвинило связанную с YPG группировку «Асаиш» в нарушении перемирия, а также заявило, что её члены сожгли ряд правительственных зданий в городе.