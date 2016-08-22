Москва, 22 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В России за первые шесть месяцев в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось число банкротств застройщиков — об этом свидетельствуют данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). За первые полгода обанкротились полторы тысячи фирм, пишет газета «Коммерсантъ».

pixabay.com Незавершенное строительство

Как правило, так происходит с подрядными организациями, у которых предельно снизилось число заказов. За 2015 год рынок застройщиков потерял 2,7 тысяч фирм — по сравнению с 2014 годом падение является пятикратным.

Исполнительный директор РАСК Вячеслав Строкань пояснил, что пока наиболее страдают мелкие предприятия. «В дальнейшем этот тренд может перекинуться на средних и крупных игроков», — сказал он. При этом, по мнению Строканя, не нужно терять оптимизм: фирмы могут приспособиться к создавшемуся положению, и банкротства перестанут происходить в таком объёме.

Издание приводит мнение участников рынка, ожидающих восстановление отрасли у осени. В оппозиции к этой точке зрения находятся эксперты, не ожидающие конца рецессии раньше, чем через два года.