Симферополь, 22 августа, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Французская компания создаст вопреки санкциям отдельный кластер по сортировке, сбору и переработке твердых коммунальных отходов на Южном берегу Крыма. Об этом 22 августа в интервью Крыминформу заявил министр ЖКХ Республики Крым Сергей Карпов.

Kristian Bjornard Мусороперерабатывающий завод

«Отдельным кластером будет Южный берег Крыма. На ЮБК у нас, вопреки всему и всем, работает французская компания. Называется Veolia. То есть под санкциями французы в российском Крыму работают», — заявил Карпов

По его словам, французская компания уже занимается решением проблемы мусора на ЮБК.

«Это крупная компания, готовая зайти с инвестициями. Они и сейчас уже работают. У них стоит сортировка. Это одна из первых компаний, если не первая, кто начал заниматься раздельным сбором мусора», — добавил министр.

По словам главы министерства ЖКХ, в рамках федеральной целевой программы всего планируется строительство как минимум четырех объектов по переработке ТКО, при этом в настоящее время активно идет работа по выбору концессионера на строительство полигонов и перерабатывающих комбинатов.

«Впрочем, после создания территориальной схемы санитарной очистки Крыма, возможно, их количество будет увеличено. Мы говорим пока о четырех кластерах», — заключил министр.

Ранее ряд местных чиновников и общественников выступили с критикой крымского министерства ЖКХ в связи с тем, что ведомство стало откладывать вопрос строительства мусороперерабатывающих заводов.

В ноябре 2014 года Минприроды Крыма определило оптимальную для региона технологию переработки твердых бытовых отходов, основанную на термическом разложении. Первый завод планировалось ввести в эксплуатацию к началу 2017 года.

Однако программа сбора и утилизации мусора позже перешла из ведения Минприроды под контроль министерства ЖКХ, которое начало проводить конкурсы на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов, по поводу чего в конце июня 2016 года крымские общественники и депутаты и подвергли деятельность ведомства критике.