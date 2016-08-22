Рига, 22 августа, 2016, 14:52 — ИА Регнум. За последние пять лет в Латвии количество выпускников, которые после окончания средней школы вместо аттестата о среднем образовании получают только табель, выросло с 1,8% до 6,09%, свидетельствуют данные, обобщенные Министерством образования и науки, сообщает BNS.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Так, в 2014/2015 учебном году аттестат о среднем образовании получили 11 558 выпускников, что составляет 93,91% от их общего количества. В Эстонии и Литве эти показатели заметно выше — соответственно, 97,6% и 96,40% школьников.

По мнению представителей МОН, существенный рост количества неуспевающих учеников, может свидетельствовать о проблемах существующей модели среднего образования, а также о том, что школьники недостаточно обдуманно выбирают форму обучения. В министерстве также отмечают, что в сфере образования необходимо вести комплексную политику, которая включает создание системы мониторинга освоения учебной программы, усовершенствование учебной программы и смену модели всеобщего среднего образования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году число не сдавших централизованные экзамены выпускников латвийских школ увеличилось в два раза — до 234 школьников.

Напомним, успехи учащихся выражаются в процентах — соотношении правильных ответов в пунктах к максимально возможному количеству пунктов. Таким образом, общую оценку ниже 5% в 2016 году получили 35 учеников, сдававших латышский язык, и 199 сдававших математику, что в целом составляет 234 школьника. В 2015 году централизованные экзамены не смогли сдать 106 учащихся.

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